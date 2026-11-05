Рак Лерчек прогрессирует, Долину преследуют аферисты, Савельева разводится: главные новости звезд

Самые горячие и обсуждаемые новости последних дней! Российские звезды поверили мошенникам! Кто опять обманул Ларису Долину? Из-за чего она решила взять паузу в карьере? Какую порчу увидел на артистке экстрасенс? Зачем смертельно больная Лерчек просится за границу? И почему Оксана Самойлова боится бывшего мужа? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Долина снова стала жертвой мошенников

Лариса Долина не успела отойти от громкой истории с квартирой, как вновь стала жертвой мошенников. Певица оказалась втянута в схему обмана интернет-магазином техники. Сотрудники завлекали покупателей роликами со звездами. В итоге 200 человек оплатили заказы, но остались без дорогих смартфонов и без денег.

«Поклонники переживают, я знаю. Я им очень благодарна за то, что они меня поддерживают во всех моих ситуациях», — поделилась певица, народная артистка России Лариса Долина.

Кроме Долиной, среди пострадавших — Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин. Певец объясняет: изначально все выглядело вполне прилично.

«Я понимаю негодование некоторых комментаторов, которые пишут гадости, но публичные люди, конечно, несут ответственность за то, что делают, но ведь публичного человека тоже можно обмануть. Когда я туда пришел, там все работало. Были замечательные люди, доброжелательные. Меня ничего особо не попросили, только снять, как мне его (телефон. — Прим. ред.) дарят», — рассказал певец Прохор Шаляпин.

А представители Долиной заявили, что артистке ничего не дарили. И ни в каких роликах она не снималась. Изображение якобы сгенерировано с помощью нейросетей.

«Я в это не особо верю, потому что я посмотрел ролик. Да, там есть фильтры, да, там есть какая-то обработка, но в целом видео смотрится достаточно правдоподобно. Долина, конечно, пытается как-то от всего этого откреститься, обелить себя», — рассказал светский журналист Антон Беккужев.

На презентации клипа Филиппа Киркорова и Алексея Киселева-младшего Лариса Александровна пожаловалась, что в последнее время ее буквально преследуют неприятности. Словно кто-то специально решил накликать на певицу беду.

«Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что меня кто-то сглазил, знаете, что на меня кто-то порчу наслал, просто вот такое ощущение», — призналась Долина.

«На Ларисе Долиной давно есть порча. Если быть более конкретным, у нее лярва, подселение, паразит, сущность, которая пожирает ее изнутри. Она выглядит как медуза. И такая бесформенная, как спрут с множеством щупалец. Самые низкочастотные вибрации, они дают дыру в поле человека, и сущность подселяется в поле и начинает паразитом становиться и сжирает изнутри личности. Очень много людей, которые желали Ларисе Долиной плохого», — заявила экстрасенс Дарья Миронова.

По словам Долиной, она так устала от негатива в свою сторону, что даже решила на время остановить концертную деятельность.

«Я хочу просто сейчас немножко отдохнуть, сесть, спокойно подумать, сделать новую программу и на будущий год уже начать снова формировать гастрольные поездки и так далее. Сейчас пока пауза такая небольшая, мне надо подумать», — рассказала Долина.

«Долина правильно сделала, что отменила концерты на всякий случай, иначе могло случиться что-то непоправимое. Либо с самой Ларисой могли произойти какие-то непоправимые ее здоровью ситуации, либо могло случиться что-то негативное у людей», — заявила экстрасенс.

«Самое лучшее оружие — это честность. Мне кажется, было бы честнее сказать, как сделал Прохор Шаляпин, как сделала Волочкова (Анастасия. — Прим. ред.). А когда ты начинаешь придумывать, что это вообще не я, это — искусственный интеллект, то как будто бы ты провоцируешь еще больше хейта в свою сторону», — высказался Беккужев.

Прохор Шаляпин, в отличие от коллеги, в происки темных сил не верит. И считает, что они с Ларисой Александровной стали жертвами не магии, а обыкновенных аферистов. Певец надеется, что преступников найдут. И все виновные понесут заслуженное наказание.

Любовь прошла: развод Саши Савельевой и Кирилла Сафонова

Саша Савельева и Кирилл Сафонов сообщили, что развелись после 17 лет брака. Причину певица и актер не озвучили. Но поклонники считают, артистка устала жить на две страны. Четыре года назад знаменитости переехали в Израиль. Александра при этом продолжала выступать и сниматься на Родине.

«У меня очень много переездов, очень много концертов — это моя жизнь. И знаете, мне нравится то, что моя жизнь, она про движение», — рассказала певица Александра Савельева.

Вероятно, мнения о том, где лучше жить, разошлись. Савельева с ребенком вернулась в Россию, и в первый класс Леон пошел в Москве. Сафонов предпочел остаться за рубежом и выступать с иноагентами. Супруги долго не комментировали слухи о разводе. Но, видимо, скрывать правду стало невозможно.

«Бывает такая история, что когда люди хотят сохранить то, что у них есть сейчас, они делают то, что делаем мы», — делилась Савельева.

Больше не семья: суды между Оксаной Самойловой и Джиганом

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн — настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) и Оксана Самойлова утверждали, что после развода остались друзьями. А через несколько месяцев грянул грандиозный скандал.

Звезда интернета заявила, что рэпер в измененном сознании устроил стрельбу в их подмосковном коттедже. Якобы ранил охранника. А их дети в это время прятались в шкафу и писали матери жуткие сообщения.

«Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас», — писала дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела.

Самойлова, которая еще недавно говорила, что Денис — самый лучший папа, теперь хочет ограничить его в родительских правах. На днях состоялась первая беседа.

«Оксана надеется, что, возможно, Джигана можно будет потом восстановить в родительских правах, если это будет безопасно для детей», — рассказала адвокат Оксаны Самойловой Марина Дубровская.

«Если это случится», — добавила адвокат Оксаны Самойловой Ирина Кузнецова.

Также отдельным процессом решается вопрос об алиментах. Как сообщили юристы, на данный момент музыкант задолжал 1 миллион 700 тысяч рублей.

«У нас планируется прием у пристава в конце месяца. После этого приема нам будет понятно, какие меры принял пристав и что там в деле, какие там аресты, какие там ограничения», — добавила Кузнецова.

Адвокат Джигана Сергей Жорин, в свою очередь, сказал, что артист считает сумму завышенной и намерен добиться ее пересмотра.

«Денис на протяжении всего этого периода нес расходы на содержание семьи и детей. Несмотря на то, что решение о расторжении брака было принято Оксаной, она пытается взыскать с него алименты начиная с 2020 года, то есть в том числе за годы совместного проживания», — заявил адвокат Джигана Сергей Жорин.

Сам рэпер пока не дает никаких комментариев. Он находится в реабилитационном центре в Израиле. И когда вернется на родину — неизвестно.

Рак начал прогрессировать с новой силой: Лерчек борется за жизнь

Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя блогера. — Прим. ред.) вышла на связь с подписчиками. Сказала, что метастазы обнаружили в надпочечниках, яичниках и легких.

«Рак начал прогрессировать с новой силой. Поэтому мы начинаем быстро вторую линию химии. И мы ищем больше вариантов», — рассказали Лерчек и ее возлюбленный.

Лера и ее возлюбленный Луис заявили, что им рекомендуют рассмотреть новую клеточную технологию лечения. Применяется она пока только в Китае. А для выезда за рубеж Чекалиной надо получить разрешение суда. В июле ее признали виновной по делу о незаконных валютных махинациях и приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

«У меня есть только одно желание, вы все его знаете. Это просто быть с семьей, смотреть, как растут мои дети. Я не хочу умирать, я хочу жить долго!» — призналась Лерчек.

«Комментарии пишут люди: „Мы не верим, она не болеет, она сейчас чудодейственное лекарство, значит, откроет и будет всех от рака лечить“. Ну реально, ну люди, ну пожалейте, ну как можно так говорить?» — возмутился бизнесмен Андрей Ковалев.

Новости об ухудшении состояния Валерии и планах уехать в Китай вызвали новую волну подозрений. Некоторые связали выход Чекалиной в эфир с тем, что на 17 ноября было назначено рассмотрение апелляционной жалобы. Адвокаты собирались просить суд оправдать ее и отменить наказание. А в связи с прогрессией рака заседание перенесли.