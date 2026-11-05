Боевая работа «Торнадо-С» в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 51 0

Приоритетными целями остаются пункты запуска дронов и артиллерия.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и скопления живой силы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Харьковской области.

Работа артиллеристов начинается с получения разведывательных данных. Цели выявили с помощью воздушной разведки, после чего информацию оперативно передали на командный пункт батареи. Расчет отработал по координатам и нанес точный удар высокоточными ракетами, уничтожив пункты управления БПЛА противника вместе с техникой и боеприпасами. Поражение целей подтвердила разведгруппа с помощью беспилотного летательного аппарата.

Выполнив задачу, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы избежать ответного удара. Приоритетными целями для батареи остаются пункты запуска вражеских БПЛА, артиллерийские орудия и укрепленные расположения противника.

В ходе СВО расчеты РСЗО «Торнадо-С» работают круглосуточно, поражая удаленные и замаскированные объекты противника, включая огневые позиции, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Несмотря на сложные условия, подготовленные экипажи, применяя тактику маневра, способны открыть огонь в течение нескольких минут после получения целеуказания.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
5 нояб
«Совенок» помог расчетам огневых групп сбить дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 нояб
Выбитые стекла и сгоревшие машины: ужасные последствия удара ВСУ по Донецку
4 нояб
Снайперы ВС РФ прикрывают артиллерию от дронов. Лучшее видео из зоны СВО
4 нояб
Экипаж Су-34 ударил по пункту управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
3 нояб
Боевая работа расчетов САУ «Акация». Лучшее видео из зоны СВО
3 нояб
ВС РФ уничтожили вражеские пункты управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
2 нояб
«Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
2 нояб
Дроны «Центра» разрушили укрепления ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 окт
Российские беспилотники уничтожили морское судно с военной техникой ВСУ
31 окт
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
Рак Лерчек прогрессирует, Долину преследуют аферисты, Савельева разводится: главные новости звезд
7:16
Каменный «страж» для счастья: Анита Цой похвасталась новой скульптурой с Чеджудо
7:00
Боевая работа «Торнадо-С» в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
6:37
Холодильники стали печами: как хакеры уничтожают продукты в Европе
6:30
Напал медведь? Из-за чего семья Усольцевых могла разделиться посреди тайги
6:29
«У нас нет недружественных народов»: потомок Бисмарка получил медаль Пушкина

Сейчас читают

«Четыре раза за дубль покакал»: актриса Анна Богомолова о съемках с младенцами
Мужчину задержали за «выстрел» пальцем в силовиков у Белого дома
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео