Приоритетными целями остаются пункты запуска дронов и артиллерия.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и скопления живой силы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Харьковской области.
Работа артиллеристов начинается с получения разведывательных данных. Цели выявили с помощью воздушной разведки, после чего информацию оперативно передали на командный пункт батареи. Расчет отработал по координатам и нанес точный удар высокоточными ракетами, уничтожив пункты управления БПЛА противника вместе с техникой и боеприпасами. Поражение целей подтвердила разведгруппа с помощью беспилотного летательного аппарата.
Выполнив задачу, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы избежать ответного удара. Приоритетными целями для батареи остаются пункты запуска вражеских БПЛА, артиллерийские орудия и укрепленные расположения противника.
В ходе СВО расчеты РСЗО «Торнадо-С» работают круглосуточно, поражая удаленные и замаскированные объекты противника, включая огневые позиции, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Несмотря на сложные условия, подготовленные экипажи, применяя тактику маневра, способны открыть огонь в течение нескольких минут после получения целеуказания.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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