Настоятель Киево-Печерской Лавры похвастал «даром» смертельно проклинать людей

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в интервью на YouTube-канале «Лавра. Шлях до небес» рассказал, как проклял четверых человек, которые скоропостижно скончались.

По словам «священнослужителя», на территории храмового комплекса располагались реставрационные мастерские, однако он хотел, чтобы они перебрались в другое место. Более того, якобы обнаружилось, что рабочие в том числе наладили там производство поддельного антиквариата.

— Я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо, жалобы блаженнейшему митрополиту Владимиру. Я не против мастерских, если они хорошие, толковые, реставрационные, — рассказал митрополит Павел.

В беседе с митрополитом Владимиром он заметил, как у того «идут искры из глаз» от негодования из-за смерти людей.

— Он говорит: «Вы что себе позволяете? Вы прокляли музейщиков и у них умерло три человека?» — рассказал Павел.

В ответ на это настоятель Киево-Печерской Лавры сделал крестное знамение и сказал: «До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа». Он добавил, что после его проклятия «один человек еще умер».

В январе во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон.

14 января на территории Киево-Печерской лавры возник пожар — площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В результате обрушилась крыша и часть перекрытий между первым и вторым этажами. Пятый канал публиковал видео пожара.