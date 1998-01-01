Настоятель Киево-Печерской Лавры похвастал «даром» смертельно проклинать людей

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в интервью на YouTube-канале «Лавра. Шлях до небес» рассказал, как проклял четверых человек, которые скоропостижно скончались.
По словам «священнослужителя», на территории храмового комплекса располагались реставрационные мастерские, однако он хотел, чтобы они перебрались в другое место. Более того, якобы обнаружилось, что рабочие в том числе наладили там производство поддельного антиквариата.
В беседе с митрополитом Владимиром он заметил, как у того «идут искры из глаз» от негодования из-за смерти людей.
В ответ на это настоятель Киево-Печерской Лавры сделал крестное знамение и сказал: «До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа». Он добавил, что после его проклятия «один человек еще умер».
В январе во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон.
14 января на территории Киево-Печерской лавры возник пожар — площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В результате обрушилась крыша и часть перекрытий между первым и вторым этажами. Пятый канал публиковал видео пожара.