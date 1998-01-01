Видео: пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован

, 21:51 Видео 69

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров — обрушилась крыша и часть перекрытий между первым и вторым этажами.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook. @kiev.informator.ua

Пожар, возникший в понедельник, 14 января, в одном из зданий на территории музея-заповедника Киево-Печерской лавры в столице Украины к вечеру спасателям удалось потушить полностью. 

Как сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Незалежной, возгорание в двухэтажном здании на Лаврской улице, дом 23 удалось полностью ликвидировать к 21.07 по московскому времени. Площадь составила около 400 квадратных метров. 

На кадрах с места происшествия, которые запечатлел квадракоптер, у здания обрушилась крыша, а также как добавили в ГСЧС частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. 

Предварительно, пожар на территории исторического памятника возник на втором этаже, после чего огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Позднее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент успокоил верующих в интервью ТАСС, что загоревшийся дом давно не использовался, был заброшен и требовал ремонта. К монастырю он не относится и исторической ценности не несет.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места пожара в Киево-Печерской лавре.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

22:08
Пользователи сети принимают лысую собаку за статую — видео
21:51
Видео: пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован
21:45
Войти в WhatsApp станет возможно по отпечатку пальца
21:33
Видео: в Китае мужчина атаковал с ножом прохожих
21:32
Иск на 100 миллионов рублей подали против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой
21:21
Рианна показалась на публике в старомодных сапогах
21:09
В России растет число детей с ожирением и диабетом
21:08
В погоне за наследством: У Эдуарда Успенского объявился внебрачный сын
20:54
В Петербурге умер авиаконструктор Александр Саркисов
20:47
Зеленский в клипе «хоронит» Порошенко и обещает ему адские муки за цены на газ
20:28
«Совершенно не крутой»: Егора Крида жестко критикуют в сети за новый трек
20:19
Левша подковал блоху или Сказ о том, как россиянин своими руками iPhone X собрал
20:12
«Фотограф от бога»: Ляйсан Утяшева похвасталась умением Павла Воли снимать ее ноги
20:06
Видео: В Приморье спасли туристов, застрявших в пещере на скале
19:59
Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»
19:56
Адмирал США: «Калибр» вызывает у меня и наших западных партнеров беспокойство
19:47
В Петербурге суд изменил приговор медикам, забывшим пеленку в животе роженицы
19:41
Глава Петербурга считает, что лишь «лопатой Беглова» проблемы в городе не решить
19:22
Жителям Мурманской области предлагают покупать пиво в отделениях Почты России
19:03
Супруга убийцы автомобилистки из Бердска активно помогала в ее поисках

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео: В столице Украины полыхает Киево-Печерская Лавра

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама