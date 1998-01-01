Видео: пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован

Пожар, возникший в понедельник, 14 января, в одном из зданий на территории музея-заповедника Киево-Печерской лавры в столице Украины к вечеру спасателям удалось потушить полностью.

Как сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Незалежной, возгорание в двухэтажном здании на Лаврской улице, дом 23 удалось полностью ликвидировать к 21.07 по московскому времени. Площадь составила около 400 квадратных метров.

На кадрах с места происшествия, которые запечатлел квадракоптер, у здания обрушилась крыша, а также как добавили в ГСЧС частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.

Предварительно, пожар на территории исторического памятника возник на втором этаже, после чего огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Позднее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент успокоил верующих в интервью ТАСС, что загоревшийся дом давно не использовался, был заброшен и требовал ремонта. К монастырю он не относится и исторической ценности не несет.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места пожара в Киево-Печерской лавре.