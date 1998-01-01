Анна Хилькевич хочет заставить мужа пить только крепкий алкоголь ради будущих детей

32-летняя актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич и ее супруг-бизнесмен Артур воспитывают двух дочерей. На этом пара останавливаться не хочет — они мечтают о наследнике. И на этот раз известная блондинка хочет подойти к прогнозированию пола будущего малыша со всей ответственностью.
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Друзья поделились с актрисой не так давно одним верным, но весьма сомнительным способом.
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В перспективе на будущее, Анна Хилькевич с мужем собираются перепробовать все доступные способы, дабы достигнуть желаемого, сообщает Teleprogramma.pro.
Ранее Пятый канал сообщал, что актриса Анна Хилькевич сняла пародию на своих подписчиков, которые оставляют негативные комментарии в Instagram. Видео менее чем за час набрало 750 тысяч просмотров.