Анна Хилькевич хочет заставить мужа пить только крепкий алкоголь ради будущих детей

32-летняя актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич и ее супруг-бизнесмен Артур воспитывают двух дочерей. На этом пара останавливаться не хочет — они мечтают о наследнике. И на этот раз известная блондинка хочет подойти к прогнозированию пола будущего малыша со всей ответственностью.

— Это у меня прямо пунктик , — говорит Анна Хилькевич.

Друзья поделились с актрисой не так давно одним верным, но весьма сомнительным способом.

— У тех мужчин, которые пьют пиво или вино, то есть легкий алкоголь, рождаются девочки. А если муж пьет крепкий алкоголь, то рождаются пацаны , — рассказала актриса.

В перспективе на будущее, Анна Хилькевич с мужем собираются перепробовать все доступные способы, дабы достигнуть желаемого, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал сообщал, что актриса Анна Хилькевич сняла пародию на своих подписчиков, которые оставляют негативные комментарии в Instagram. Видео менее чем за час набрало 750 тысяч просмотров.