«Все происходит заново»: Иван Краско может сделать предложение бывшей жене

88-летний актер, народный артист РФ Иван Краско не прочь предложить руку и сердце бывшей супруге Наталье Вяль. Иван Иванович не хочет торопить события, намекая на недалекую перспективу. И отмечает, что семья обязательно должна иметь законный статус.

Новый год, кстати, Иван Краско встречал именно со своей третьей женой Натальей Вяль в Доме актера, где организовали капустник.

— Она давно не виделась с нашими друзьями, так что она в восторге, она счастлива. И я рад! У нас все происходит заново. Ведь есть привычка, а есть отвычка. В молодости все было по-другому, любовь была другая — безудержная. А сейчас любовь мудрая , — рассуждает артист.

Расставание с Натальей, по словам Ивана Краско не столько омрачило, а сколько в корне поменяло их взаимоотношения.

— Сейчас приходится привыкать друг к другу. Не могу сказать, что внутри у Натальи происходит. А я смотрю, думаю: вот здесь она по-прежнему такая же, а здесь у неё что-то новое появилось. Да, есть много интересного в ней — поумнела, помудрела , — считает Краско.

Иван Иванович мечтает подзаработать «деньжат» и построить дом на даче, сообщает телеканал «78».

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшая супруга народного артиста России Ивана Краско Наталья Шевель не жалеет о разрыве брачных уз, сняла себе жилье и надеется на свое дальнейшее творческое развитие.