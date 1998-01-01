«Все происходит заново»: Иван Краско может сделать предложение бывшей жене

88-летний актер, народный артист РФ Иван Краско не прочь предложить руку и сердце бывшей супруге Наталье Вяль. Иван Иванович не хочет торопить события, намекая на недалекую перспективу. И отмечает, что семья обязательно должна иметь законный статус.
Новый год, кстати, Иван Краско встречал именно со своей третьей женой Натальей Вяль в Доме актера, где организовали капустник.
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Расставание с Натальей, по словам Ивана Краско не столько омрачило, а сколько в корне поменяло их взаимоотношения.
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Иван Иванович мечтает подзаработать «деньжат» и построить дом на даче, сообщает телеканал «78».
Ранее Пятый канал сообщал, что бывшая супруга народного артиста России Ивана Краско Наталья Шевель не жалеет о разрыве брачных уз, сняла себе жилье и надеется на свое дальнейшее творческое развитие.