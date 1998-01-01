Владимир Путин назвал создание ПЦУ «опасным политиканством»

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По словам президента РФ, предоставление Константинополем украинской церкви томоса об автокефалии нарушает все церковные каноны.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Новая церковная структура на Украине — это политический проект, который направлен на разделение братских народов. Об этом заявил Владимир Путин в интервью сербским СМИ накануне своего визита в Белград. Российский лидер подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в церковные процессы соседнего государства. Однако игра нынешних киевских властей на чувствах верующих опасна для всего православия, ведь предоставление томоса об автокефалии нарушает все церковные каноны.

— Ни о какой духовной жизни речь здесь не идет — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности «Православной церкви Украины». На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях. При этом она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима— заявил российский президент.

В интервью Владимир Путин затронул и двусторонние отношения России и Сербии. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Белградом по всем направлениям: в торговле, науке, культуре и обороне.

Ранее Пятый канал сообщал, что Константинопольский патриархат опубликовал на трех языках текст томоса об автокефалии ПЦУ.

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