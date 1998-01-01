Владимир Путин назвал создание ПЦУ «опасным политиканством»

Новая церковная структура на Украине — это политический проект, который направлен на разделение братских народов. Об этом заявил Владимир Путин в интервью сербским СМИ накануне своего визита в Белград. Российский лидер подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в церковные процессы соседнего государства. Однако игра нынешних киевских властей на чувствах верующих опасна для всего православия, ведь предоставление томоса об автокефалии нарушает все церковные каноны.
В интервью Владимир Путин затронул и двусторонние отношения России и Сербии. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Белградом по всем направлениям: в торговле, науке, культуре и обороне.
Ранее Пятый канал сообщал, что Константинопольский патриархат опубликовал на трех языках текст томоса об автокефалии ПЦУ.