МРОТ в России в 2027 году увеличится почти до 29 тысяч рублей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

Новый показатель будет соответствовать прогнозному росту заработных плат.

Как увеличится МРОТ в России в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Силуанов: МРОТ в России в 2027 году вырастет до 28,9 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году увеличится до 28 935 рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства.

«Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% — это прогнозный рост заработных плат в следующем году», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что власти продолжат работу по выполнению задачи, поставленной президентом России, — довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

По словам Силуанова, повышение минимального размера оплаты труда позволит ускорить рост доходов работников с небольшими заработками.

Ранее 5-tv.ru писал о то, что в России ежегодно пересматривают размер более 40 социальных выплат. Как рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, индексация проходит в несколько этапов в течение года.

С 1 января повышаются выплаты, зависящие от МРОТ, включая пособия по временной нетрудоспособности и беременности и родам. С 1 февраля индексируется широкий перечень социальных выплат и льгот, в том числе маткапитал и пособия по инвалидности и нуждаемости.

Также с 1 августа проводят перерасчет пенсий работающим пенсионерам, а с 1 октября увеличивают выплаты военнослужащим и денежное довольствие. Кроме того, с 1 февраля 2027 года страховые пенсии планируют проиндексировать с учетом инфляции за 2026 год, а в апреле дополнительно скорректировать.

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