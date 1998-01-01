Видео: ФСБ разоблачила агента СБУ работавшего в Крыму

Агента Службы безопасности Украины Леонида Каплуна, работавшего в Крыму под псевдонимом «Рыжий», разоблачили сотрудники управления ФСБ по Воронежской области, сообщает «Крым Информ». Мужчина занимался пассажирскими перевозками по маршруту «Киев — Симферополь — Севастополь» и был завербован на украинском пункте пропуска «Каланчак» при прохождении пограничного контроля.

— Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск» (Россия) , — сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Агент СБУ «Рыжий» не успел совершить преступных деяний, подпадающих под уголовную статью «Шпионаж», и поэтому после задержания сразу был выдворен за пределы России с запретом на въезд в РФ сроком 20 лет.

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