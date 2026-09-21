Угрозы повсюду: почему Гарри и Меган могут навсегда вернуться в США

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 14 0

Семья намерена покинуть Великобританию уже через несколько недель.

Почему Гарри и Меган могут вернуться в США

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Гарри и Меган могут навсегда вернуться в США из соображений безопасности

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут вернуться в Калифорнию, если решение о предоставлении им полицейской охраны окажется неблагоприятным. Переезд способен состояться уже во время ближайших школьных каникул, сообщает Mirror со ссылкой на источники, близкие к супругам.

Герцог и герцогиня Сассекские переехали из американского Монтесито в Великобританию в августе вместе с детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Предполагалось, что семья останется в стране на продолжительное время и поселится в Котсуолдсе.

Теперь британский комитет, отвечающий за безопасность членов королевской семьи и высокопоставленных лиц, пересматривает уровень защиты Гарри и Меган. Ранее запросы принца на предоставление охраны за счет государства отклоняли.

По словам знакомого Гарри, при очередном отказе семья может счесть проживание в США более безопасным. Супруги уже перевели детей из одной частной школы в другую спустя два дня после начала учебы. Их представитель объяснил решение рекомендациями службы безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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