«Ради мирового господства»: уфолог разглядел в «лице инопланетянина» Трампа

, 22:56 Фото 61

Американский исследователь НЛО уверен, что специалисты NASA многое не договаривают.

Фото: Ufosightingsdaily.com

Известный американский уфолог Скотт Уоринг при детальном изучении снимков поверхности Луны нашел доказательства существования внеземной цивилизации, а именно — увидел на изображениях перевернутое «лицо» инопланетянина. Но, присмотревшись повнимательнее, он разглядел в нем президента США Дональда Трампа.

Однако не все коллеги по цеху разделяют такую точку зрения. Автор Руководства по исследованию НЛО Найджел Уотсон считает, что «на Луне так много камней и валунов, что некоторые из них выглядят как голова или лицо».

Ufosightingsdaily.com

— Эта голова Трампа — хороший пример обмана зрения, — приводит его слова vistanews.

Но неугомонный Уоринг пошел дальше и теперь утверждает, что NASA знает об этих «инопланетных артефактах», но намеренно скрывает информацию о них для того, чтобы использовать их «для сохранения мирового господства США».

Ufosightingsdaily.com

Как ранее сообщал Пятый канал, Уоринг считает, что пришельцы с планеты Нибиру постепенно окружают США.

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