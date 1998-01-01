Лановому — 85: в Госдуме предложили дать актеру звание Героя России

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С таким предложением выступила депутат Елена Драпеко.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Сегодня юбилей у Василия Ланового, ему — 85. Последний романтик, защитник традиций, красоты, любви. Человек потрясающего жизнелюбия и какой-то неистовой энергии. 80 фильмов, 80 разноплановых ролей. Одна из первых — Павка Корчагин в «Как закалялась сталь». Василию Семеновичу она особо дорога. Дорог и тот комедийный эпизод в фильме «Полосатый рейс». И конечно, легендарные — «Офицеры».

Юбилей Василий Лановой встретил на сцене — он и сейчас занят в репертуаре. В Театре Вахтангова сегодня спектакль — «Посвящение Еве», где актер играет роль писателя Абеля Знорко. После — мастера чествовали коллеги, друзья и ученики. Мы присоединяемся к поздравлениям.

Ранее Пятый канал сообщал, что свои поздравление великому советскому и российскому актеру Василию Лановому направил президент Владимир Путин.

В свою очередь, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Елена Драпеко предложила присвоить актеру звание Героя России. По словам парламентария, Лановой — человек особо уважаемой гражданской позиции, выдающийся человек, сделавший очень много для своего государства. В 80-90-е годы именно на его примере, «в самые трудные для России годы», держалось патриотическое воспитание молодежи.

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