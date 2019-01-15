«Сколько не воспитывай!»: Дочери Шукшиной заплатили два миллиона за шоу Малахова

Известная российская актриса Мария Шукшина рассказала в своем Instagram, что кроется за кулисами вечернего шоу «Пусть говорят». Звезда призналась, что героям программы готовы заплатить немалые деньги. Перед большими суммами не смогла устоять даже дочь актрисы Анна Трегубенко. По словам Шукшиной, ее смогли «купить» за два миллиона рублей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#марияшукшина Как точно и верно все сказано! Можно сколько угодно воспитывать в семье, прививать нравственные принципы, говорить о морали, НО... наши дети выходят за порог дома, и попадают куда?! В социум! Мало на улицу, они с головой окунаются в соцсети! Телевизор никто не смотрит, да, но весь "телевизор" уже давно в интернете. И от него никуда не деться. Просто переключить на другой канал уже не получится, там везде аналоги, калька: ругань, дележ имущества, внебрачные дети, любовницы, драки, мордобои в прямом эфире, сплошной мат...Это уже не просто ток-шоу, это МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ для слабых, неокрепших душ. У меня в семье никто не ругается матом, но мат в мою семью приходит извне. Я калёным железом вытравливаю эти словечки, но это же насаждается... Духовный стержень мало у кого есть, значит для таких слабых духовно и должен быть законодательный стержень, на который , как на клюку, вот такие слабые и могут опереться. "Гордыня, алчность, зависть — Вот в сердцах три жгучих искры, что во век не дремлют"(Данте Алигьери, "Божественная комедия"). Мало, кто может отказаться от тех огромных денег, которые платят каналы всем участникам программы. Я знаю, что я говорю, мне самой предлагали суммы с шестью нулями, но я никогда не буду участвовать в этом мракобесии, и никогда не пойду на сделку с совестью, в отличии, к сожалению, от моих родственников. Но я их не виню, несчастные, не ведают, что творят... Или ведают?! Ну, в конце концов, Бог нам всем судья! Я о другом. Я предлагаю государству тоже включиться. Общество, социум тоже несет ответственность. Раз мало, кто может устоять, отказаться от денег, значит надо законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан нашей страны, и не важно известные это люди или нет. Как с казино и игровыми автоматами, сколько людей жизнь себе сломали, семьи разрушены, самоубийство, - людям свойственна и алчность, и зависимость от порока, здоровых духом мало, - а законодательно запретили, сколько людей вздохнуло. Если мы это уберем из эфира, то очень надеюсь , получим более здоровое общество. ‼️Внимание! Из-за формата, который диктует инстаграм, ПРОДОЛЖЕНИЕ👇:
Сама телеведущая против участия в таком «мракобесии». Шукшина поделилась, что ее тоже звали на эфир и предлагали миллионы. Однако переступать моральные принципы актриса не намерена ни за какие деньги.
— Я знаю, что я говорю, мне самой предлагали суммы с шестью нулями, но я никогда не буду участвовать в этом мракобесии и никогда не пойду на сделку с совестью, в отличие, к сожалению, от моих родственников. Но я их не виню. Несчастные, не ведают, что творят, — подписала под постом кинозвезда.
Мария призывает закрыть подобные программы и перестать обманывать людей.
Ранее Пятый канал рассказал, Мария Шукшина и Алика Смехова подписали петицию о закрытии шоу Андрея Малахова.