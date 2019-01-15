«Сколько не воспитывай!»: Дочери Шукшиной заплатили два миллиона за шоу Малахова

Известная российская актриса Мария Шукшина рассказала в своем Instagram, что кроется за кулисами вечернего шоу «Пусть говорят». Звезда призналась, что героям программы готовы заплатить немалые деньги. Перед большими суммами не смогла устоять даже дочь актрисы Анна Трегубенко. По словам Шукшиной, ее смогли «купить» за два миллиона рублей.

Сама телеведущая против участия в таком «мракобесии». Шукшина поделилась, что ее тоже звали на эфир и предлагали миллионы. Однако переступать моральные принципы актриса не намерена ни за какие деньги.

— Я знаю, что я говорю, мне самой предлагали суммы с шестью нулями, но я никогда не буду участвовать в этом мракобесии и никогда не пойду на сделку с совестью, в отличие, к сожалению, от моих родственников. Но я их не виню. Несчастные, не ведают, что творят, — подписала под постом кинозвезда.

Мария призывает закрыть подобные программы и перестать обманывать людей.

Ранее Пятый канал рассказал, Мария Шукшина и Алика Смехова подписали петицию о закрытии шоу Андрея Малахова.