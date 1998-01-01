Невыгодная экономия: новые правила учета счетчиков тепла шокировали россиян

Татьяна Малич, жительница Санкт-Петербурга, в ее лице все, кто установил у себя индивидуальные приборы учета тепла. И они основательно запутались.

В этой петербургской новостройке давно пытаются экономить с помощью индивидуальных приборов учета теплоэнергии. Списывают данные каждого счетчика и отдают в управляющую компанию. В доме три сотни квартир. И если хоть в одной из них, прибор выходил из строя, все собственники автоматически платили по среднему для всех нормативу. Платили немало.

— На мою квартиру может накрутиться четыре тысячи за отопление, может, две тысячи. Если еще и неправильные начисления, то сумма становится критическая, — рассказывает жительница Санкт-Петербурга Татьяна Малич.

Правительство пошло навстречу желающим сэкономить и с начала этого года разрешило таким индивидуумам не зависеть от соседей-транжир. К этому чиновников подтолкнуло решение Конституционного суда. Судьи постановили: пусть тот, кто имеет внутриквартирный прибор учета, платит только за то тепло, которое сам потребил. А заодно и вся страна будет экономить энергоресурсы для грядущих поколений. Правда, в ответ чиновники придумали такие формулы расчета, что вроде бы нововведение есть, а пользы от него никто не замечает.

— Мы вообще пытались вникнуть: из чего формируется цена отопления. Но это очень сложно и не соответствует никакой реальности, — поясняет Людмила Малич.

Более того, это нонсенс, говорит Дмитрий Бондарь, который пять последних лет активно добивался права платить по внутриквартирному счетчику. Формулы, призванные экономить, только взвинтили стоимость платежей!

— Когда я, считая по этой формуле, получил 1998 рублей. Что-то там, на 200 рублей больше, чем, если бы счетчика вообще не было. Зачем мне? Ломать их тогда и кидать.

— То есть по их формуле всегда дороже выходит?

— Да-да!

— Правительство прямо не выполнило постановление Конституционного суда. Утвердило формулу, в которой в тех помещениях, которых прибор учета вышел из строя или нет, там применяется среднее значение из других помещений. Это усреднение никакого экономического стимула к установке приборов учета не создает, — поясняет нововведение эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Нифонтов.

Эксперт в коммунальных делах, Дмитрий Нифонтов и тот запутался, пытаясь высчитать по новым формулам хоть какую-то выгоду для потребителей тепла. Три рукописные страницы расчетов. Управляющим компаниям тоже легче не стало. Им теперь придется менять на компьютерах программное обеспечение. Иначе разве сосчитаешь. В управляющих компаниях не скрывают: Им эти нововведения тоже не по душе, не выгодно.

— Изменения суммы начислений настолько мизерные, что никто изменять программы начисления не будет. Переделывать программное обеспечение — сколько это потребуется денег и времени? Огромное количество, — сетует председатель СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных компаний в сфере ЖКХ» Евгений Пургин.

Те, кто остался в этой ситуации доволен, говорят эксперты, это, пожалуй, поставщики тепла и чиновники. На доходы первых реформа никак не повлияла. Вторые же придумали математические формулы расчета, и решение Конституционного суда формально исполнили.

— У тепловиков все устроено так, что как только доходит до Госдумы и правительства, там просто заколдованно все. На всех плевать! — возмущается Дмитрий Бондарь.

Однако, уверены специалисты, от новых поправок в закон недовольных будет куда больше. И вероятно правительственным теоретикам все-таки придется доработать закон, чтобы он хотя бы немного удовлетворял практиков.