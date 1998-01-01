Новости за 100 секунд: судьба львицы Симоны, жара в Австралии и тайна бурейского метеорита

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Краткий дайджест событий 16 января 2019 года в материале Пятого канала.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтактте @kingisepp

Мощный взрыв в Кингисеппе

Пожар на химическом заводе в Кингисеппе. Мощный взрыв прогремел на складе горючего. В итоге здание разрушено практически полностью, четыре человека госпитализированы. Все случилось во время обеденного перерыва и людей в помещении практически не было. По предварительной версии — кто-то из рабочих пытался распилить болгаркой бочку с селитрой. Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело против украинских радикалов

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении украинских радикалов. В мае хулиганы напали на директора Центра науки и культуры Константина Воробьева. Его облили зеленкой и пригрозили убить, а в ноябре подожгли служебный автомобиль одного из российских дипломатов. Расследование планируется вести с привлечением сотрудников Интерпола.

Тайна бурейского метеорита: на что готовы конспирологи

Пока конспирологи пытаются разгадать тайну бурейского метеорита, военные готовятся взрывать завалы которые разделили реку Бурея буквально надвое. Если этого не сделать, весенний паводок затопит расположенные вдоль побережья населенные пункты. Кроме того под угрозой оказалась работа местной ГЭС. На место уже доставили триста тонн взрывчатки.

Судьба трехмесячной львицы Симоны, жившей у экс-участника «Дом-2»

Жители Петербурга скинулись… и выкупили у хозяина трехмесячную львицу. Ее использовали для рекламы и фотосессий. Симону — кошку своей мечты, любитель экзотики купил за 160 тысяч рублей. Держал в квартире обычной многоэтажки. А когда хищница подросла и соседи стали проявлять беспокойство — согласился продать вдвое дешевле. Лишь бы зверя не отдали в цирк или зоопарк. Теперь Симона будет жить в комфортабельном вольере, в центре защиты диких животных.

От жары в Австралии падают в обморок летучие мыши

Небывалая жара в Австралии. На южном побережье в обморок падают даже летучие мыши. Почти сорок градусов по Цельсию — температура для континента критическая. Сотни рукокрылых уже погибли — под угрозой вся популяция. Это, по словам экологов, может привести к распространению опасных инфекций. От жары страдают и другие представители фауны. Например в некоторых водоемах заживо сварилась рыба.

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