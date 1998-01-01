Шесть самых успешных профессий января: что нужно делать, чтобы разбогатеть

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Астролог Алена Никольская рассказала, как привлечь удачу в первом зимнем месяце.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube/Алена Никольская

Петербургский астролог Алена Никольская рассказала, как привлечь удачу в январе нового года. Она выделила шесть профессий, у представителей которых с финансами точно не будет проблем.

По словам Никольской, весь январь пройдет под влиянием Юпитера. Он будет подталкивать «делать деньги» любой ценой и подогревать интерес к бирже и бизнесу. В этом месяце особенно захочется учиться, осваивать новые профессии и заниматься саморазвитием.

Удача будет на стороне студентов, слушателей различных курсов, тренингов — всех тех, кто хочет двигаться вперед и осваивать новые навыки. К представителям некоторых профессий Юпитер будет особо благосклонен. Их ждет рост финансового состояния и большой успех.

Преподаватели, гиды, музыканты, работники сферы кино и ТВ, пишущие журналисты и сотрудники турфирм — вот шорт-лист профессий, которым больше всего повезет. Однако другим тоже не стоит вешать нос. Алена Никольская рассказала, как переманить удачу на свою сторону.

Во-первых, январь — лучшее время для участия в различных конкурсах и премиях. В этот месяц нужно получать как можно больше одобрения со стороны чужих людей.

Во-вторых, в это время нужно с головой погрузиться в учебу и повысить уровень знаний в интересующих областях. Наконец-то студенты смогут не бояться сессий. Никольская уверена: им повезет.

В-третьих, Юпитер сопутствует путешественникам. В январе лучше всего отправляться заграницу и посещать пригороды. О финансах можно не беспокоиться: вселенная на Вашей стороне.

Если вы давно мечтали заняться спортом, то лучше это сделать в январе — считает астролог. В этом месяце удача и финансовое благополучие ждет тех, кто будет посещать групповые фитнес-программы, ходить на танцы, заниматься йогой.

Но самое главное: что бы вы ни делали, делать это нужно в больших группах. Только в этом случае можно надеяться на успех и карьерный взлет — объясняет Никольская. Тем более кто знает: вдруг новые знакомства приведут к свадьбе или способствуют повышению?

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