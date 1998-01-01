Отряд боевых кораблей ТОФ вернется из похода в ближайшие дни

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернется во Владивосток в субботу, 19 января. По случаю прибытия в городе уже запланирована торжественная церемония их встречи. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманским ракетным крейсером «Варяг» отправился в поход под командованием начальника штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирала Эдуарда Михайлова 1 октября 2018 года.

За время похода корабли провели тренировки и посетили порты разных стран мира, в числе которых Япония, Республика Корея, Китай, Индонезия, Бруней, Сингапур, Индия, Шри-Ланка и Филиппины.

Ранее Пятый канал сообщал, что корабли Северного флота провели учения в Беринговом море.