Видео: Натали Портман снялась топлесс в новом рекламном ролике

Натали Портман, американская актриса, продюсер и режиссер израильского происхождения снялась топлесс в новом рекламном ролике для французского дома моды «Кристиан Диор» (Christian Dior).

На первых кадрах ролика 37-летняя актриса появляется в золотистых шароварах, при этом верхняя часть тела актрисы — без одежды. Только руки прикрывают самые откровенные места. В какой-то момент все меняется, и зритель видит на верхней части тела Натали золотистую свободную распахнутую блузку. А на нижней части тела уже нет шаровар.

Как пишет Daily Mail, кожа Натали, Портман продемонстрировала не только прекрасную фигуру, но и «безупречную кожу», что и не удивительно — Натали рекламирует средство по уходу за кожей.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Натали Портман на кинофестивале затмила всех своим нарядом, появившись в образе диснеевской принцессы.