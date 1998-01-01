«Исполняем детские мечты!»: Взрослая «школа русалок» открылась в Финляндии

«Школа русалок» для взрослых женщин и мужчин открылась в финском городе Эспоо недалеко от Хельсинки. Участники своеобразной фитнес-программы учатся двигаться в воде, находясь при этом в хвосте сказочного персонажа, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что занятия уже посетили более 200 человек. При этом среди них есть и мужчины. Сейчас инструктор занимается со своими подопечными в бассейне, но летом часть занятий будет проходить на озерах.

— Большинство мужчин считает, что это хобби только для девочек или женщин, но я не согласен — оно для всех, кому нравится плавание, — сказал в разговоре с Delfi один из посетителей «школы русалок» Маркус Парвиаинен.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутаты Госдумы хотят законодательно закрепить понятие «фитнес».