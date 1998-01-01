«Исполняем детские мечты!»: Взрослая «школа русалок» открылась в Финляндии

«Школа русалок» для взрослых женщин и мужчин открылась в финском городе Эспоо недалеко от Хельсинки. Участники своеобразной фитнес-программы учатся двигаться в воде, находясь при этом в хвосте сказочного персонажа, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что занятия уже посетили более 200 человек. При этом среди них есть и мужчины. Сейчас инструктор занимается со своими подопечными в бассейне, но летом часть занятий будет проходить на озерах.
Ранее Пятый канал сообщал, что депутаты Госдумы хотят законодательно закрепить понятие «фитнес».