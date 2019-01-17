Видео: Сделки с недвижимостью скоро перейдут в виртуальный мир

Сделки с недвижимостью планируют перевести в виртуальное пространство. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития. Законопроект уже подготовили. Его авторы убеждены, он существенно облегчит жизнь не только продавцам и покупателям квартир, но и тем, кто получил квадратные метры в подарок.

Однако, чтобы запустить проект, разработчики потребовали увеличить степень защиты электронной подписи. Проверить безопасность онлайн-сделок эксперты намерены уже в ближайшее время. В качестве эксперимента пока предлагают перевести в интернет договоры о долгосрочной аренде жилья.

Ранее Пятый канал рассказывал о новом «Помощнике ОСАГО» — такое рабочее название у приложения для оформления ДТП в виртуальном пространстве. Правительство России готовит эксперимент по обмену информацией о ДТП в электронном виде.