В омском цирке прокомментировали нападение ягуара на помощника дрессировщика

, 13:08 Эксклюзивное интервью 86

Директор цирка в Омске Елена Агафонова рассказала о том, как произошло нападение. По словам женщины, причиной такого поведения животного могла стать короткая дистанция между хищником и человеком.

Фото, видео: google.com/maps

Руководитель омского цирка Елена Агафонова поделилась подробностями нападения ягуара на помощника дрессировщика. Инцидент произошел в среду, 16 января, во время репетиции.

Подобные репетиции проводятся цирковыми артистами каждый день. На арене во время отработки номера с ягуаром находился не только сам дрессировщик, но и ассистент по уходу за животными — молодой человек по имени Роман, в обязанности которого входит уборка реквизита во время и после выступления. Собирая реквизит с манежа, Роман нарушил строгие правила безопасности и слишком близко подошел к разыгравшемуся хищнику.

— С реквизитом подошел к животному, сам нарушил дистанцию безопасную и подошел ближе, чем это допустимо нормами и требованиями правил и техники безопасности. Животное скорее не из желания напасть, а из желания поиграть запрыгнуло на него, — рассказывает Агафонова.

Безобидные по меркам ягуара забавы для человека обернулись серьезными травмами — зверь прикусил Роману плечо и когтями нанес еще несколько глубоких ран. От вошедшего в раж животного молодого человека спас вовремя подоспевший дрессировщик. Молодому человеку вызвали «скорую», которая доставила его в больницу.

— Роману была зашита рана на плече. В настоящее время он идет на поправку, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. Надеемся, что в ближайшее время будет выписан из больницы, — сообщила Елена.

В цирке согласно требованиям была составлена комиссия по расследованию несчастного случая на производстве. Со всех служащих собирают объяснительные и показания свидетелей инцидента. Как пояснила Агафонова, делать окончательные выводы без этого нельзя.

— Но предварительный вывод — это несколько неправильная дистанция, которую сократил сам служащий, — поделилась директор цирка.

Как стало известно, заигравшееся животное наказывать не будут — ягуар продолжит тренировки и выйдет на сцену в ближайшем представлении.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Омске дикое животное напало на помощника дрессировщика во время репетиции.

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