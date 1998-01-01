Ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов

Фронтовой кинооператор Борис Соколов скончался на 99-м году жизни 17 января. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение зампредседателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева. По информации агентства, Соколов не дожил до 100 лет чуть более года.
Известно, что Борис Соколов родился в 1920 году 13 февраля. В 24 года его направили на фронт в звании капитана. Соколов снимал сражения в Польше и Германии.
Сделанные легендарным кинооператором записи фронтовой кинохроники вошли в документальные фильмы «Знамя победы над Берлином водружено», «Берлин», «Разгром Японии» и другие.
Борис Соколов был одним из операторов, которые принимали участие в съемках подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Борис Соколов был удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР и звания «Почетный кинематографист России».
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