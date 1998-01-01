Ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов

Фронтовой кинооператор Борис Соколов скончался на 99-м году жизни 17 января. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение зампредседателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева. По информации агентства, Соколов не дожил до 100 лет чуть более года.

— Умер последний фронтовой оператор, оператор Победы Борис Соколов, — заявил Лаврентьев.

Известно, что Борис Соколов родился в 1920 году 13 февраля. В 24 года его направили на фронт в звании капитана. Соколов снимал сражения в Польше и Германии.

Сделанные легендарным кинооператором записи фронтовой кинохроники вошли в документальные фильмы «Знамя победы над Берлином водружено», «Берлин», «Разгром Японии» и другие.

Борис Соколов был одним из операторов, которые принимали участие в съемках подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Борис Соколов был удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР и звания «Почетный кинематографист России».

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