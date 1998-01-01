Опубликован момент мощного взрыва, прогремевшего в университете Лиона во Франции

Момент взрыва в кампусе университета Лиона попал на видео. Очевидцы разместили запись в социальных сетях.

Взрыв прогремел в учебном заведении около 9 часов утра по местному времени в четверг, 17 января. Как сообщают пожарные службы, инцидент произошел из-за восстановительных работ, проводившихся на крыше здания Менделя, кампус ЛионТех-Ла-Дуа. Скорее всего, взорвались оставленные рабочими на солнце баллоны с газом.

Сообщается о троих пострадавших. У всех диагностированы легкие ранения. На месте работают специальные службы, пламя уже удалось взять под контроль. Установлен периметр безопасности, всех горожан просят по возможности избегать посещения района, в котором расположен университет.

Ранее Пятый канал публиковал видеокадры последствий взрыва на заводе в Ленобласти.