Видеокадры последствий взрыва на заводе в Ленобласти

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Число пострадавших в результате ЧП увеличилось до пяти, а бывшая сотрудница предприятия рассказала о хронических нарушениях техники безопасности.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Кингисеппе 6

Количество пострадавших в результате взрыва на заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области в среду, 16 января, увеличилось с двух до пяти человек.

По словам главного врача Кингисеппской межрайонной больницы Зинаиды Корончевской, все пятеро пострадавших «ранены легко». Двое из них были госпитализированы для проведения первичной хирургической обработки, трое других отправлены на амбулаторное лечение, передает ТАСС.

Однако житель Кингисеппского района Федор, чья супруга ранее работала на «Полипласте», считает, что настоящее число пострадавших замалчивается.

— Насколько я понял, больше пяти человек пострадали, может не хотят говорить, или еще что-то, — рассказал он Пятому каналу.

По словам мужчины, его супруга уволилась с завода именно по причине того, что на нем не соблюдались правила техники безопасности. Кроме того, на территории предприятия фактически отсутствовал контроль пропускного режима.

— У них там постоянно происходят то взрывы, то кто-нибудь кислотой обожжется, то еще что-нибудь. И я сколько раз там бывал — даже никто не спросит, куда идешь, зачем. Раза четыре в год приезжает пожарная служба, тушит. Техника безопасности очень сильно хромает, поэтому выходит вот так вот, — рассказал Федор.

Он подчеркнул, что несмотря на ЧП, завод продолжил работу. Прокуратура Ленобласти в связи с произошедшим начала проверку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал публиковал видео момента взрыва на заводе «Полипласт».

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