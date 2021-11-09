Все зависит от того, как ремонт пройдет, не «накосячат» ли рабочие и не обеднеете ли вы за время ремонта до такого состояния, что придется попрошайничать… Когда задумываешься о переделке, воображение рисует страшные картинки, даже страшно начинать. Но что делать, если квартира находится в таком состоянии, что освежить ее просто необходимо? Об этом мы побеседовали с Павлом. Он — инженер; специалист по ремонту, долго занимавшийся этим непростым делом. Для начала рассказывает нюансы, которые необходимо учитывать перед началом ремонта.

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«Первое. Нужно определиться, что вы хотите в своей квартире видеть. Это касается не узора на обоях, а вообще глобальных решений. Потолок натяжной, подвесной или просто хорошо побеленный. Стены покрашенные или с обоями. На полу паркет, ламинат или ковролин. Если какое-то из этих слов вам непонятно, то лучше взять за пример какое-то удачное решение. Например, вам понравился ремонт у ваших друзей или соседей. Спросите их, к кому они обращались. Наверняка они уже знают ответы на все эти вопросы.

Второе. Надо проконсультироваться с каким-либо умеющим человеком, чтобы он сказал, в какие технические решения ваши «хотелки» встраиваются. Любую квартиру можно разобрать до стадии бетонной коробки и сделать все заново, тогда будет возможно все. И стены выровнять, и потолок, и пол до состояния геометрического идеала. Но тогда и стоимость ремонта может достигать стоимости самой квартиры», — говорит Павел.

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Эксперт поясняет: лучший вариант, чтобы человек, который вас будет консультировать касаемо технических решений, и человек, кому вы будете платить за работу, были разными и друг от друга не зависели.

«Даже если вы обращаетесь в солидную компанию, которая предоставляет услуги дизайна, ремонта и всего такого, совершенно необязательно, что конкретно в вашей квартире все сделают хорошо, а не „отшабашат“, как говорится», — предостерегает Павел.

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В подобной ситуации лучше ориентироваться на опыт знакомых. Спрашивайте у тех, кто сделал ремонт чужими руками, и кого результат устроил.

«Выбирайте отделочные материалы вместе с тем человеком, который вас консультирует, либо тем, кто будет непосредственно вашу квартиру ремонтировать, потому что ему с этими материалами работать.

Вам могут, например, понравиться обои, которые более тяжелые и требуют предварительного выравнивания стен. А могут быть обои обычные, которые можно будет клеить на старые и экономить таким образом деньги», — поясняет наш эксперт.

РИА Новости / Владимир Вяткин

Если же вы решили организовать все самостоятельно, вам придется искать отдельно плиточника, поклейщика обоев, сантехника, электрика и так далее. А можно обратиться в фирму, где все эти специалисты сыграны и сработаны.

«Искать каждого специалиста самостоятельно — это, конечно, позволит вам сэкономить. Но они должны мыслить одинаково и быть друг с другом в контакте. Вам может очень профессионально человек сделать гипрочные конструкции, а потом придет электрик, перепутает провода, и все придется разбирать. В этом определенный плюс обращения в фирмы или уже сформированные бригады. Здесь вы доплатите определенную сумму человеку, который называется бригадир. Он следит за тем, чтобы все эти замечательные люди работали как один оркестр. Здесь лучше ориентироваться на советы тех, кто уже через это прошел», — говорит Павел.

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Важно понимать, что само слово «евроремонт» еще ничего не объясняет, не существует никакого единого стандарта. Если вы не знаете, чего хотите, лучше пока не начинать. Проконсультируйтесь с кем-то, кто уже делал ремонт, проконсультируйтесь с каким-либо независимым специалистом — он вам скажет, необходимо ли ровнять стены, оголяя их до бетона, или достаточно что-то косметически подправить.

Выбирайте материалы и покупайте их вместе с мастером, иначе вас могут обмануть еще и на цене. И помните: человеческое стремление к идеалу бесконечно. Так что закончить ремонт, как известно, нельзя. Его можно только прекратить.