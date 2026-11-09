Отпускные задержались? Как не остаться без денег перед отдыхом

Начисление может совпасть с праздником или выходным — работодателю стоит учесть это заранее.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Минтруд РФ: россияне должны получать отпускные за три дня до начала отдыха
Отпускные нужно выплачивать не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха, причем день перевода денежных средств в этот срок не входит. О нюансах рассказали в пресс-службе Министерства труда РФ.
«Чтобы отдых начался без переживаний, отпускные должны прийти на счет не позднее чем за три календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что если выплата отпускных совпадает с праздничным или выходным днем, работодатель должен перечислить средства заблаговременно — в последний рабочий день перед этими датами.
В министерстве также отметили, что закон допускает и более раннюю выплату, в том числе вместе с переводом зарплаты. Но ключевое требование остается неизменным: сотрудник обязан получить отпускные не позднее чем за три дня до отпуска.
Ранее россиянам перечислили выгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Оптимальными для планирования отдыха считаются март, апрель, июль, август, сентябрь и октябрь, так как в эти периоды зарплата практически не снижается. Внимания также заслуживают июнь и октябрь.
В то же время не стоит планировать отдых на месяцы с большим количеством праздничных дней: к ним относят январь, февраль, май, июнь и ноябрь. В такие периоды продолжительность рабочего времени сокращается сильнее, из-за чего отпуск может оказаться менее выгодным с финансовой точки зрения.
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