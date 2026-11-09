Питомец выдрессировал вас? Почему кошки и собаки постоянно клянчат еду

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 37 0

За настойчивыми просьбами о добавке могут скрываться стресс, особенности насыщения или закрепленная привычка.

Что делать если питомец часто просит лакомство

Фото: 5-tv.ru

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Эксперт Шустрова: стресс или скука могут заставлять животное выпрашивать еду

Специалист по поведению животных и эксперт бренда кормов для питомцев Анастасия Шустрова рассказала изданию Газета.ру, что навязчивое выпрашивание еды у кошек и собак может быть как привычкой, закрепленной хозяином, так и сигналом стресса или проблем со здоровьем.

По словам кинолога, чувство насыщения у питомцев формируется в два этапа. Сначала стенки желудка механически растягиваются, сигнализируя о поступлении пищи. Если корм слишком концентрированный и его объем невелик, рецепторы могут не сработать, и животное не ощущает полноты. В этом случае помогают продукты с повышенным содержанием клетчатки, дающие нужный объем. Второй этап — метаболическое насыщение, когда выделяются гормоны, блокирующие голод. При сбое этого механизма, например на фоне лишнего веса и лептинорезистентности, питомец может постоянно хотеть есть.

Однако если животное здорово, а рацион сбалансирован, в 90% случаев настойчивое выпрашивание — это выученная привычка, способ привлечь внимание хозяина или признак стресса. Шустрова советует в первую очередь следить за динамикой веса и общим состоянием: если питомец не худеет, активен и не имеет патологических симптомов, значит, с калорийностью и составом корма все в порядке. Если же он просит еду только в первый час после приема пищи, скорее всего, ему просто не хватило объема для первичного насыщения. При постоянных просьбах и наборе лишнего веса нужно обратиться к ветеринару.

Если здоровье в порядке, а рацион сбалансирован, но питомец продолжает попрошайничать, речь идет о поведенческой истории. В этом случае не стоит просто игнорировать животное — лучше заместить «пищевую» активность когнитивной: пищевые головоломки, дрессировка, игры с другими животными или прогулки по новым маршрутам. Главное правило, по словам эксперта, — не поощрять выпрашивание: если вы дали кусочек, чтобы питомец перестал мяукать или лаять, вы закрепили цепочку «я шумлю — человек дает еду».

Изменения в поведении питомца могут быть связаны не только с аппетитом, но и с возрастом. Ветврачи выделяют пять признаков деменции у собак: потеря способности выполнять знакомые команды, дезориентация в собственной квартире, промахи мимо привычного места, плохой сон и сильная тревожность в одиночестве. Чаще всего они проявляются после 8–9 лет.

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