Дети не спасли от колонии: Блиновской отказали в отсрочке наказания

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Мурад Устаров
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Инстанция учла условия жизни ребенка и контакты с матерью.

Почему суд отказал Блиновской в отсрочке от наказания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Суд отказал Елене Блиновской в отсрочке от наказания из-за ситуации с дочерью

Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее защиты на отказ в отсрочке исполнения наказания. Об этом говорится в судебных материалах, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Блогер, осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, просила отложить реальное наказание до того, момента, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Однако после рассмотрения документов суд счел, что интересы ребенка защищены.

В инстанции заявили, что дочь проживает с отцом в пригодной для жизни и развития квартире, а воспитанием занимается не только отец Алексей, но и другие родственники — бабушка и дедушка. При этом Блиновская сохраняет контакт с детьми при помощи переписок и свиданий.

В апелляции защита Елены указывала на семейную ситуацию: у нее четверо детей, а младшая дочь сильно переживает из-за разлуки с матерью. Пап не может полноценно участвовать в воспитании из-за пребывания в зоне СВО, а помогающая с детьми бабушка страдает хроническими заболеваниями.

Судогорский районный суд Владимирской области уже отклонял ходатайство Блиновской об отсрочке, а позже кассационная инстанция отказалась передавать заявления. В ответ адвокаты блогера направили жалобу в Верховный суд РФ, которая была зарегистрирована.

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