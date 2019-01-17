Меган Маркл отправилась в цирк и снова нарушила королевский протокол

Супруга британского наследника герцога Сассексого Гарри снова нарушила протокол. В среду, 16 января, Меган Маркл в сопровождении своего мужа отправилась на премьеру Цирка дю Солей в лондонский Альберт-Холл. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Герцогиня была одета в темно-синее сверкающее платье французского бренда Roland Mouret, стоимость которого превышает пять с половиной тысяч долларов, с довольно высоким разрезом. Но блюстителей королевского дресс-кода возмутила другая часть наряда Маркл — черные босоножки Stuart Weitzman, демонстрирующие ноги герцогини, с накрашенными бордовым лаком ногтями. Это считается вопиющим нарушением королевского протокола.

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Это не первое нарушение протокола своеобразным отношением Меган к строго определенным правилам дресс-кода королевской семьи. Некоторые эксперты полагают, что Меган стала участницей так называемого «соглашения Дианы» или «заговора стилистов». Ранее Пятый канал рассказывал об этом.