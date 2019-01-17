Меган Маркл отправилась в цирк и снова нарушила королевский протокол

, 15:37 526

Герцогиню Сассекскую уличили в наплевательском отношении к дресс-коду.

Фото: www.globallookpress.com

Супруга британского наследника герцога Сассексого Гарри снова нарушила протокол. В среду, 16 января, Меган Маркл в сопровождении своего мужа отправилась на премьеру Цирка дю Солей в лондонский Альберт-Холл. Об этом сообщает Lenta.ru.

www.globallookpress.com

Герцогиня была одета в темно-синее сверкающее платье французского бренда Roland Mouret, стоимость которого превышает пять с половиной тысяч долларов, с довольно высоким разрезом. Но блюстителей королевского дресс-кода возмутила другая часть наряда Маркл — черные босоножки Stuart Weitzman, демонстрирующие ноги герцогини, с накрашенными бордовым лаком ногтями. Это считается вопиющим нарушением королевского протокола.

www.globallookpress.com

Это не первое нарушение протокола своеобразным отношением Меган к строго определенным правилам дресс-кода королевской семьи. Некоторые эксперты полагают, что Меган стала участницей так называемого «соглашения Дианы» или «заговора стилистов». Ранее Пятый канал рассказывал об этом.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:11
Видео: Иномарка протаранила «Пятерочку» в Саратове и едва не задавила покупателя
17:05
Видео: Люди находятся под завалами в горящем здании типографии в Петербурге
16:54
Прядь волос Мэрилин Монро продадут на аукционе
16:49
Дочь Майкла Джексона лечится от алкоголизма
16:42
18+: City Girls представили клип на скандальную песню Twerk
16:31
Видео: Сделки с недвижимостью скоро перейдут в виртуальный мир
16:20
Биограф Евы Браун: У нее никогда не было секса с Гитлером
16:04
Видео: Владимир Путин прибыл в Сербию с рабочим визитом
16:04
Шахматные гении современности — фотоподборка сильнейших мировых игроков
15:49
Оказавшаяся в горящем бизнес-центре беременная пермячка родила сразу после ЧП
15:42
Петербургская балетная труппа из 40 человек почти сутки не может покинуть Пекин
15:37
Меган Маркл отправилась в цирк и снова нарушила королевский протокол
15:32
Стала известна причина увольнения замминистра финансов Хакасии
15:26
«Дай бог получится»: Никита Пресняков рассказал, как зарабатывает на жизнь
15:13
Стало известно, будет ли Порошенко встречаться с Собчак во время ее визита в Киев
15:07
«Незамерзайка»? В Башкирии люди гадают, что течет у них из водопровода
14:59
Тереза Мэй устояла! Для победы оппозиции не хватило всего 15 голосов
14:54
Критики уверены, что фильм «Стекло» заставит переосмыслить жанр кинокомикса
14:53
Как познакомиться с девушкой, если ты скромный и стеснительный — советы эксперта
14:48
Убийцы казахстанского фигуриста Тена проведут за решеткой по 18 лет

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама