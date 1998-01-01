Прокуратура США предъявит обвинения Huawei «в ближайшее время»

Прокуратура США начала уголовное расследование в отношении компании Huawei. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Китайскую корпорацию подозревают в хищении коммерческих секретов у коллег из Штатов. Как сказано, обвинения предъявят в ближайшее время.

Это уже не первая атака США на китайскую компанию. Пару лет назад Huawei обвиняли в присвоении американских технологий. А в конце 2018 года власти штатов и вовсе рекомендовали своим гражданам отказаться от смартфонов из Поднебесной, потому что те якобы следят за владельцами, а затем передают информацию спецслужбам Китая. Правда, доказательств этому, никаких не представлено.

Ранее Пятый канал сообщал, что финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США в декабре 2018 года. Ее обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана.