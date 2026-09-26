Контроль над вооружениями: Трамп хочет провести переговоры с Россией и Китаем

Трамп выступил за переговоры США, России и Китая по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружением с участием Вашингтона, Москвы и Пекина. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент (Дональд Трамп. Прим.ред.) выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами, Россией и Китаем», — сказано в публикации

Этот вопрос американский лидер также озвучил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, который 24 и 25 сентября находился в Соединенных Штатах с государственным визитом. Прежде Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Китаем.

Он также анонсировал следующую встречу с Си Цзиньпином. По его словам, главы государств должны встретиться в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами. Трамп пригласил принять участие в мероприятии президента РФ Владимира Путин. Кремль рассматривает предложение. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, этот вопрос будет обсуждаться по дипломатическим каналам.

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