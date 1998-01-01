18+: City Girls представили клип на скандальную песню Twerk

В новом клипе провокационного дуэта City Girls и рэп-исполнительницы Карди Би снялись несколько десятков танцовщиц, которых девушки отобрали по результатам онлайн-кастинга. В ролике на песню Twerk девушки исполнили танец в одноименном стиле.

Как такового сюжета у клипа нет. Трек был посвящен танцу, поэтому в ролике представлен видеоряд с девушками, исполняющими тверк. Основными съемочными локациями стали палуба роскошной яхты, урбанистичный район и площадка для уличных танцевальных баттлов. В одной из локаций солистки даже подчеркнули «животную страсть» воспеваемого танца, появившись в кадре без одежды, зато с боди-артом на телах — певицы предстали в образах зебры и тигрицы.

В течение всего клипа и солистки группы, и танцовщицы практически не показывались в кадре лицом, поскольку тверк — это танец, где в основном задействованы ягодицы. Кроме того, суть данного направления предполагает довольно активную «тряску» пятой точкой. В сочетании с правильно подобранным костюмом танец может выглядеть стильно и динамично, однако City Girls еще в тексте трека сделали ставку на агрессивную провокацию — в куплетах содержится не только откровенно сексуальный контекст, но и открытый призыв к оральному сексу. Видеоряд девушки решили подобрать соответствующий.

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