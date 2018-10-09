«Влюбилась не в того»: Солистка группы SEREBRO призналась в любви к Егору Криду

, 18:47 Видео 201

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала тизер нового клипа, признавшись, что все еще влюблена в своего бывшего парня Егора Крида.

Фото, видео: Instagram @serebro_official

Участница группы SEREBRO Ольга Серябкина (MOLLY) опубликовала фрагмент нового клипа «Потому что любовь». Описанием видео девушка фактически призналась в любви своему экс-бойфренду Егору Криду. Ролик и откровенное сообщение Ольга опубликовала в сторис и основной ленте на своей странице в Instagram.

— Когда я пишу тексты, обычно все они про то, что происходит у меня, — откровенно заявила артистка.

В клипе при этом представлена нарезка из фрагментов видео и фотографий, на которых то и дело мелькает бывший молодой человек Ольги — Егор Крид. Сторис на странице девушки тоже неожиданно завершаются премьерным тизером нового клипа артиста.

— Уверена, что каждый знает, что такое влюбиться случайно и не в того. Неожиданно для самого себя. Лучшее — не ловить в этом ощущении грусть и тяжеляк, а кайфовать от себя, способного на чувства вопреки или просто так. Ничто не делает нас лучше, чем любовь, — продолжает свою исповедь Серябкина.

Такие неоднозначные заявления буквально свели с ума всех подписчиков певицы. Комментарии на ее странице заполнились взволнованными сообщениями.

— Почему Егор Крид в клипе?

— Ты влюблена в Крида?

— Что это значит?

— Очень крутой клип. Конечно, неожиданно было видеть здесь Егора, но вы будете лучшей парой! — написали фанаты.

MOLLY и раньше уже публиковала посты с интригующими намеками на светлое чувство — ранее Пятый канал рассказывал об одном из них.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

19:43
На юге Петербурга прорыв трубы с кипятком очевидцы сняли на видео
19:36
Видео: В «Мосметрострое» раскрыли причины затопления метро в Москве
19:28
Видео: Тысячи учителей в Греции и США вышли на забастовку
19:20
Магия чисел: Как выбрать «красивую дату» для свадьбы — советы нумеролога
19:12
Видео: 77-летняя пенсионерка проплыла подо льдом Байкала
19:02
Звезда группы «Ранетки» почти ослепла на один глаз
19:01
Видео: Кай Метов и его молодая подруга показали свой роскошный особняк
18:56
Видео: Назван самый комфортный город России
18:51
Владимир Путин сменил посла России в ЦАР
18:47
«Влюбилась не в того»: Солистка группы SEREBRO призналась в любви к Егору Криду
18:29
Видео: Папарацци сняли Мадонну с «восковым» лицом после пластической операции
18:19
Патрушев рассказал о роли России в снижении террористической активности в мире
18:12
Видео: Более 200 пар влюбленных встали в очередь в Петербурге ради красивых свадебных дат
18:07
Адвокат Жорин: Футболист Дмитрий Тарасов должен по алиментам 7,5 миллионов рублей
18:00
Фигуристка Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем
17:51
«Терминатор!»: Фигурист Ягудин зло подшутил над женой, попавшей в больницу
17:47
Спасатели обнаружили под завалами в Шахтах тела еще двоих погибших
17:43
Что объединят Ольгу Бузову и Бритни Спирс: Пять фактов из жизни звезд
17:39
Фото: Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой
17:34
На Гайдаровском форуме обсудили, как повысить качество образования в России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

08.11.2018

Серябкина собралась замуж? — Поклонники заинтригованы кольцом на пальце

09.10.2018

Ольга Серябкина объявила об уходе из SEREBRO

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама