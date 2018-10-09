«Влюбилась не в того»: Солистка группы SEREBRO призналась в любви к Егору Криду

Участница группы SEREBRO Ольга Серябкина (MOLLY) опубликовала фрагмент нового клипа «Потому что любовь». Описанием видео девушка фактически призналась в любви своему экс-бойфренду Егору Криду. Ролик и откровенное сообщение Ольга опубликовала в сторис и основной ленте на своей странице в Instagram.

— Когда я пишу тексты, обычно все они про то, что происходит у меня, — откровенно заявила артистка.

В клипе при этом представлена нарезка из фрагментов видео и фотографий, на которых то и дело мелькает бывший молодой человек Ольги — Егор Крид. Сторис на странице девушки тоже неожиданно завершаются премьерным тизером нового клипа артиста.

— Уверена, что каждый знает, что такое влюбиться случайно и не в того. Неожиданно для самого себя. Лучшее — не ловить в этом ощущении грусть и тяжеляк, а кайфовать от себя, способного на чувства вопреки или просто так. Ничто не делает нас лучше, чем любовь, — продолжает свою исповедь Серябкина.

Такие неоднозначные заявления буквально свели с ума всех подписчиков певицы. Комментарии на ее странице заполнились взволнованными сообщениями.

— Почему Егор Крид в клипе?

— Ты влюблена в Крида?

— Что это значит?

— Очень крутой клип. Конечно, неожиданно было видеть здесь Егора, но вы будете лучшей парой! — написали фанаты.

MOLLY и раньше уже публиковала посты с интригующими намеками на светлое чувство — ранее Пятый канал рассказывал об одном из них.