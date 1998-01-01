Видео: Иномарка протаранила «Пятерочку» в Саратове и едва не задавила покупателя

В Саратове автомобиль протаранил вход продуктового магазина. Инцидент произошел в четверг, 17 января.

Как сообщают местные жители, автомобиль марки Hyundai въехал в холл торговой точки сети «Пятерочка», расположенной на улице Плякина в Заводском районе.

Очевидцы предполагают, что водитель потерял управление, в результате чего протаранил автоматические двери супермаркета. Водитель объяснил инцидент технической неисправностью транспортного средства.

В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, висящей над входом в магазин. На записи видно, что за несколько секунд до ДТП в магазин вошел мужчина. К счастью, он успел отойти достаточно далеко, чтобы не попасть под колеса машины. В результате происшествия никто не пострадал.

— На место прибыла администрация магазина, которая вызвала сотрудников полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщает Instagram-сообщество «ЧП Саратов».

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