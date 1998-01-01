Видео: в страшном смертельном ДТП под Воронежем погиб директор Оскольского МК

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По предварительной версии именно его автомобиль стал виновником аварии, которая унесла жизни восьми человек.

Фото, видео: Youtube @ Inforeactor Новости, metalloinvest.com

Число погибших в страшном огненном ДТП, которое произошло днем во вторник, 15 января, в Воронежской области, возросло до восьми человек.

Как уже подтвердили в администрации Оскольского металлургического комбината, одним из участников аварии был Lexus директора предприятия Алексея Тищенко, на котором тот ехал с водителем. Сообщают «Вести-Воронеж». Предварительно, именно водитель руководителя предприятия и стал виновником ДТП — не справившись с управлением внедорожника, он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями — KIA Rio и Toyota. После удара машины мгновенно вспыхнули.

По информации Пятого канала, выжить в этой страшной аварии никому не удалось.

Кто находился в автомобиля и какого они возраста, сейчас устанавливают специалисты. Пока известна личность троих человек:

  1. Виктор А., 1978 года рождения
  2. Виктор Ю., 1974 года рождения
  3. Алексей Тищенко — руководитель Оскольского металлургического комбината.

Известно, что возглавил его он незадолго до Нового года — 28 декабря 2018 года.

metalloinvest.com

— Александр Дмитриевич Тищенко — высококлассный профессионал, потомственный металлург, грамотный инженер и талантливый организатор производства, — заявили «Вести-Воронеж» в пресс-службе предприятия.

Ранее Пятый канал сообщал, что авария произошла около 16.00 по московскому времени на 166-м километре федеральной трассы Курс-Борисоглебск.

Известно, что в металлургической компании уже заявили, что окажут всестороннюю помощь семьям погибших.

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