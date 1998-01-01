Фото: Шнуров показал великолепное обнаженное тело в ниспадающих с бедер штанах

Лидер рок-группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram совместную с супругой Ольгой Абрамовой фотографию с отдыха на одном их лазурных побережий.
Композиционно снимок сделан на террасе, при этом в отражении стекла видна изящно изогнутая фигура Ольги, которая и фотографирует Сергея. Музыкант запечатлен с обнаженным торсом, а его бедра едва прикрывают спортивные штаны.
Фигура Шнурова не оставила равнодушными его подписчиков. Характерно, что женскую часть интернет-пользователей тело рок-музыканта привело в неописуемый восторг.
— Погорячилась Матильда, — сетует одна из подписчиц, вспоминая о предыдущей — третьей супруге Шнурова.
— Это его новая жена! Но все равно он будет моим! — уверена другая настойчивая дама.
В целом, все комментарии сводятся к эпитетам «Аполлон», «Стройная фигура цвета шоколада», «Шикарен» и тому подобное, чего нельзя сказать о мнении мужчин.
— Зачем так штаны-то спускать, что хотел показать? — негодует подписчик.
— Приезжай ко мне в Сибирь, тут так не походишь, — явно завидует другой.
— Как ты держишь такую форму в своем возрасте? Это потому, что ты сочиняешь стихи, да? — ерничает еще один.
— Шнур, ты такой старикан и так круто выглядишь! — написал еще один.
Тем не менее, один из бдительных подписчиков напомнил, что ранее музыкант и композитор Юрий Лоза, мягко говоря, нелестно отозвался о личности и творчестве Шнурова.
В частности, как сообщал Пятый канал, Лоза, комментируя нецензурную лексику рок-музыканта, сказал, что «помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата».