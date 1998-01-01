Видео: Александр Беглов прибыл на место пожара в типографии в Петербурге

Три человека стали жертвами пожара с последующим обрушением в здании типографии на Ленинском проспекте, 139, где располагается ОАО «Санкт-Петербургский газетный комплекс». Трагедия произошла около 16 часов в четверг, 17 января.

Через 10 минут прибывшие на место пожарные подразделения выяснили, что присутствует активное горение на втором и третьем этажах. Люди эвакуировались самостоятельно. Также сообщалось о том, что произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров.

По данным МЧС, пожар на площади 100 квадратных метров удалось локализовать только к 17:30. Несмотря на то, что пожарные оперативно справились с возгоранием, по информации Пятого канала на место выехал глава города Александр Беглов.