«Гнать поганой метлой в Америку!»: Киркорова уличили в псевдопатриотизме — фото

, 19:39 Фото 405

Звезда российской эстрады припеваючи отдыхает в Майами.

Фото: Instagram @fkirkorov

Популярный среди россиян певец прекрасно проводит отпуск в штате Флорида — соответствующие фотографии артист выкладывает в Instagram. Однако многие из его поклонников призадумались — а почему, собственно, певец, который не сходит с телеэкранов, отдыхает в США, с которыми у России уже продолжительное время весьма непростые отношения.

В частности, подписчики придрались к одной из фотографий Киркорова, сделанной в Майами после совместного ужина с певцами Сергеем Лазаревым и Анни Лорак, а также композитором Игорем Крутым.

Instagram @fkirkorov

— Истинные патриоты России, гнать их поганой метлой в свою Америку, — написал один из пользователей.

— Ну вот, артисты все собрались в одном месте. Поживите там в тепле, а то мы здесь замерзли, да еще болеем, — съязвил другой.

Прокомментировали поклонники Киркорова и его американский имидж.

— Мужику 50 лет — одет как клоун. Ему так пошла бы, обычная классическая одежда, без всех страз и клоунад, — считает поклонница.

— Фил, кончай на себя напяливать все, что видишь в магазине, — посоветовал другой.

Instagram @fkirkorov

Ранее Пятый канал рассказывал, что поклонники Киркорова убеждены, что идеальной женой для поп-короля является певица Ани Лорак.

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