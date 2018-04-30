Появились данные о свадьбе поп-короля Филиппа Киркорова и певицы Ани Лорак

, 12:50 Фото 1 556

Коллеги по сцене проводят слишком много времени вместе и при этом идеально смотрятся, считают поклонники.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Идеальной женой для певца Филиппа Киркорова является его коллега по сцене Ани Лорак. К такому выводу пришли поклонники короля эстрады. По их мнению, у артистов много общего. Они оба востребованы, отдают себя работе без остатка и растят детей. К тому же Киркоров является крестным отцом дочери Лорак. Также фанаты отмечают и то, что певец постоянно хвалит свою подругу за красоту.

 
 
 
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

— Филипп, вы так прекрасно смотритесь с Ани! Женитесь! — написал один из подписчиков певца в Instagram под очередным совместным снимком Киркорова и Лорак с отдыха.

Однако артист в разговор с поклонниками по этом поводу предпочел не вступать.

Ранее Пятый канал сообщал, что в прошлом году Филиппу Киркорову приписывали романтические отношения с певицей Ольгой Бузовой.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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