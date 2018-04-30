Появились данные о свадьбе поп-короля Филиппа Киркорова и певицы Ани Лорак

Идеальной женой для певца Филиппа Киркорова является его коллега по сцене Ани Лорак. К такому выводу пришли поклонники короля эстрады. По их мнению, у артистов много общего. Они оба востребованы, отдают себя работе без остатка и растят детей. К тому же Киркоров является крестным отцом дочери Лорак. Также фанаты отмечают и то, что певец постоянно хвалит свою подругу за красоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 14 Янв 2019 в 3:04 PST

— Филипп, вы так прекрасно смотритесь с Ани! Женитесь! — написал один из подписчиков певца в Instagram под очередным совместным снимком Киркорова и Лорак с отдыха.

Однако артист в разговор с поклонниками по этом поводу предпочел не вступать.

Ранее Пятый канал сообщал, что в прошлом году Филиппу Киркорову приписывали романтические отношения с певицей Ольгой Бузовой.