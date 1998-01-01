Видео: Алеся Кафельникова шокировала фанатов опасной ездой на мотоцикле

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся шокировала подписчиков опасной ездой на мотоцикле в Индонезии. 20-летняя модель отдыхает с друзьями на Бали и, похоже, развлекается всеми доступными ей способами.

— Про мои тусовки можно писать книгу и снимать фильм, — написала она в Instagram.

И выложила видео, на котором катается байке, лежа на спине и положив голову на руль. Ведет мотоцикл при это ее приятель, оба над чем-то весело смеются, груба нарушая правила дорожного движения.

Ролик переполошил пользователей, которые не устают сокрушаться, что девушка сбилась с пути.

— Жалко девочку… Все-таки пошла опять не той дорогой.

— Сорвалась во все тяжкие…

— Опасно.

— Такая красавица на глазах угасает, — пишут пользователи.

Ранее Пятый канал рассказывал, что свое 20-летие Алеся Кафельникова отметила обнаженной фотосессией в Instagram.