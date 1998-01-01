Фото: Глюкоза восхитила поклонников совершенными ягодицами

, 20:14 Фото 21

Певица напомнила совет фитнес-тренеров, как правильно следить за фигурой.

Фото: Instagram @chistyakova_ionova

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, разместила в Instagram отпускную фотографию с таиландского острова Самуи, что привело в восторг ее поклонников.

Ведь на снимке Наталья позирует в сплошном купальнике неоново-розового цвета с пикантными прорезями по бокам. При этом она стоит вполоборота к фотокамере, и на снимке отчетливо видна ее подтянутая спортивная пятая точка.

Instagram @chistyakova_ionova

— Приседания и еще раз приседания, — подписала фотографию Ионова, напомнив всем известный совет фитнес-тренеров.

32-летнюю маму двоих детей засыпали комплиментами: «секси-девочка», «шикарная» и так далее.

— Буду смотреть на это фото и приседать, приседать, приседать, — написала одна из подписчиц поп-певицы.

— Не худейте, у вас все на месте и все красиво, — написала другая.

Но, как всегда, нашлись и ленивые пессимисты:

— Если человек призывает приседать — это хорошо, но от одних приседаний так идеально быть не может.

Как ранее сообщал Пятый канал, подписчики Глюкозы прозвали ее «королевой фотошопа».

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