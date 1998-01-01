Фото: Глюкоза восхитила поклонников совершенными ягодицами

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, разместила в Instagram отпускную фотографию с таиландского острова Самуи, что привело в восторг ее поклонников.
Ведь на снимке Наталья позирует в сплошном купальнике неоново-розового цвета с пикантными прорезями по бокам. При этом она стоит вполоборота к фотокамере, и на снимке отчетливо видна ее подтянутая спортивная пятая точка.
— Приседания и еще раз приседания, — подписала фотографию Ионова, напомнив всем известный совет фитнес-тренеров.
32-летнюю маму двоих детей засыпали комплиментами: «секси-девочка», «шикарная» и так далее.
— Буду смотреть на это фото и приседать, приседать, приседать, — написала одна из подписчиц поп-певицы.
— Не худейте, у вас все на месте и все красиво, — написала другая.
Но, как всегда, нашлись и ленивые пессимисты:
— Если человек призывает приседать — это хорошо, но от одних приседаний так идеально быть не может.
Как ранее сообщал Пятый канал, подписчики Глюкозы прозвали ее «королевой фотошопа».