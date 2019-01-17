Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали по прибытии в Москву из Таиланда

Гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и россиянина Александра Кириллова (Алекс Лесли) задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту «Шереметьево», куда они прибыли после депортации из Таиланда.

— Их задержали, обвиняют в вовлечении в занятие проституцией. На сколько и что будет дальше, неизвестно, — цитирует РБК супругу Кириллова Кристину.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивные кадры их депортации из Таиланда.

15 января суд города Паттайя приговорил секс-коуча Алекса Лесли, его ученицу Настю Рыбку, а также еще шестерых россиян и белорусов к условным срокам заключения и фактическому заключению, равному уже отбытому сроку. Все обвиняемые признали вину в проведении нелегальных секс-тренингов.

Пятый канал рассказывал о том, как Алекс Лесли и его ученики были задержаны в ходе спецрейда. Правоохранители нагрянули прямо на сеанс «секс-просвета» в одной из гостиниц популярного курорта.