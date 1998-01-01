Песок, рекорды и драмы: Дакар-2019 завершился абсолютной победой россиян

Российские гонщики вновь покорили «Дакар». У КамАЗа под управлением Эдуарда Николаева — золото в зачете грузовиков. Серебро взял Дмитрий Сотников. В историю вошла и наша соотечественница — мотогонщица Анастасия Нифонтова. Она стала первой женщиной, которая смогла финишировать на «Дакаре» в категории, где участники выступают без техподдержки.

Так встречают только победителей. Наша команда «КамАЗ-Мастер» уже в третий раз первой приходит к финишу самого престижного мирового ралли. А мотогонщица Анастасия Нифонтова вообще стала первой женщиной, прошедшей «Дакар» в одиночку.

— Я сделала это. Я не могу описать свои чувства словами. Это просто потрясающе! Мне удалось добраться до финиша, в категории Original by Motul Class. Это круто! — восклицает после победы Анастасия.

От этого «Дакара» такого не ждали — ралли проходило по сокращенной программе, и скептики считали, что гонка лишилась своего драматизма. Но организаторы настолько усложнили маршрут, что 11-ти дней хватило и на рекорды, и на драмы.

— Боль была очень сильной, потому что он сразу же закричал, очевидно, у него серьезная травма, думаю перелом или что-то в этом роде, — рассказывает о травме своего штурмана рассказывает участник ралли из Франции Стефан Петерансель. В итоге команда сошла с дистанции.

Во время гонки досталось и нашим спортсменам. Игорь Карякин, два года назад выигравший гонку, сегодня стал лишь девятнадцатым — две аварии на трассе лишили его шанса на победу. А ведь, как чувствовал.

— Мы будем ехать без сервиса, так что любая поломка или неисправность — это будет ждать до завтра и можно представить, сколько времени мы потерям, — рассказывал о деталях гонки Игорь Карякин.

Получил дисквалификацию экипаж Андрея Каргинова — невнимательный зритель едва не попал под колеса его КамАЗа.

Сокращенная до границ одной страны и десяти дней гонка людей, машин и характеров закончилась. Эмоции от двухсот сорока часов этого престижнейшего ралли еще долго будут переполнять и участников, и зрителей. Ведь каждый эпизод можно проигрывать в памяти до следующего года.