«Понимаю по глазам» — Дочь Тереховой рассказала о беспомощном состоянии актрисы

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Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» страдает от неизлечимой болезни Альцгеймера и почти не говорит.

Фото: ВКонтакте @club12009331

Звезда отечественного кинематографа Маргарита Терехова не может ходить без посторонней помощи и постепенно превращается в ребенка. Об этом рассказал ее дочь Анна в беседе с «Московским комсомольцем».

— Еще недавно она могла как-то изъясняться, а сейчас почти не говорит. Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. Мама почти все время спит. А когда заходит кто-то, может отреагировать, — поведала она.

Если раньше Маргарита Терехова запоминала гигантские тексты, то теперь не может вспомнить о своих любимых ролях.

— Она помнила что-то еще несколько лет назад, когда мы делали большой концерт в Доме кино к ее 70-летию. Тогда были приглашены музыканты, артисты, режиссеры — все, с кем она когда-то работала. На протяжении трех часов мамочка сидела в первом ряду и смотрела концерт, который мы вели с режиссером Славой Стародубцевым. Ровно в тот момент я понимала, что она счастлива, когда видела кадры из спектаклей, фильмов, телевизионных выступлений, — сказала дочь знаменитой актрисы.

Анна рассказала, что о болезни актрисы семья узнала десять лет назад, когда близкие заметили, что во время разговора Терехова стала перескакивать с одной темы на другую, потом стали проявляться провалы в памяти. В связи с достаточно властным характером актрисы, ее было сложно уговорить пойти к врачам, а проведенный тест показал неизлечимую и до сих пор малоизученную болезнь Альцгеймера.

С этого момента жизнь в семье Маргариты Тереховой пошла по другому сценарию. Дочь сокрушается, что мама могла бы еще очень много сделать в своей профессиональной карьере.

За долгие годы лечения пришлось сменить несколько сиделок. Сейчас, великая актриса почти не встает. По словам Анны, чтобы ее поднять необходима помощь двух человек. Болезнь прогрессирует с каждым днем.

— Это болезнь очень мало изученная. Мы знаем лишь, что она постепенно превращается в ребенка. И с каждым днем все быстрее.

Последним проектом великой актрисы стало озвучание в фильме «Поездка к матери», который вышел на экраны в 2014 году. Анна рассказывает, что работа была над ним уникальная. Записывали дома.

— Это был настоящий подвиг. В течение 5 дней Миша (режиссер Михаил Косырев-Нестеров — прим.ред.) приезжал к нам вместе со звукооператором. Мама тогда уже жила с помощницей, и они по несколько часов записывались. Сохранились даже уникальные видеокадры происходящего, — вспоминает Анна.

Ранее Пятый канал сообщал, что дети Маргариты Тереховой начали сбор денег на ее лечение.

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