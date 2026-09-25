«Очень жаль, что она ушла»: сын Высоцкого назвал причину смерти Марины Влади

Никита Высоцкий: причиной смерти Марины Влади стала продолжительная болезнь

Вдова заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого, актриса и певица Марина Влади скончалась после продолжительной болезни. Об этом 5-tv.ru сообщил сын Высоцкого режиссер и актер Никита Высоцкий.

Он отметил, что с большим уважением относился к Марине Влади, в том числе за ее роль в жизни его отца.

«Я к ней отношусь с огромным уважением, она сделала очень много. И в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего. <…> Очень жаль, что она ушла. Хотя я знаю, что она болела, тяжело. <…> Серьезная, большая жизнь, серьезный человек. Масштабный человек. <…> Будем помнить», — сказал Никита Высоцкий.

О смерти Марины Влади стало известно 24 сентября. Актрисе было 88 лет. Ее сыновья сообщили, что она ушла из жизни дома в окружении близких и животных, отметив, что она прожила долгую и насыщенную жизнь.

Марина Влади, настоящее имя которой Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, родилась 10 мая 1938 года во французском городе Клиши-ла-Гаренн. Она выросла в творческой семье: ее отец Владимир Поляков был оперным певцом, а мать Милица Энвальд — балериной.

В кино Влади начала сниматься еще в детстве. За годы карьеры она сыграла более чем в ста фильмах и получила международное признание. В 1963 году актриса стала обладательницей приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Современная история, или Королева пчел».

Особое место в биографии Марины Влади занимали отношения с Владимиром Высоцким. Они познакомились в 1967 году, а спустя три года поженились. Их брак продолжался до смерти Высоцкого в 1980 году.

Позже Влади написала книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет», посвященную их любви и совместной жизни.

Помимо работы в кино и театре, Марина Влади занималась музыкой, литературой и общественной деятельностью. Она выступала как певица и выпустила несколько книг.

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