Более 280 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму за рубежом

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Участки были открыты в 152 странах.

Сколько граждан проголосовали на выборах за рубежом

Фото: Сергей Юматов/ТАСС

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Более 280 тысяч человек приняли участие в голосовании на зарубежных избирательных участках в ходе выборов депутатов Государственной думы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По ее словам, участки для голосования были открыты в 152 странах.

«В 152 странах было открыто, как и намечалось, 333 избирательных участка, в том числе семь в городе Байконуре Республики Казахстан. В выборах поучаствовали 280 тысяч 355 человек», — сообщила Памфилова.

Она также рассказала о результатах голосования за рубежом. По данным ЦИК, партия «Единая Россия» получила более 58% голосов. Далее расположились «Новые люди» с 13,2%, КПРФ с 10,3%, «Справедливая Россия» с 5,7% и ЛДПР с 5,2%.

Памфилова также заявила, что призывы портить избирательные бюллетени не повлияли на проведение голосования.

Выборы депутатов Государственной думы проходили с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

Больше всего кандидатов представляли партию «Единая Россия» — 389 человек. От КПРФ зарегистрировали 329 участников, от партии «Новые люди» — 295, от ЛДПР — 234.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в выборах приняли участие более 67 миллионов человек. По данным ЦИК, явка составила 59,8% от общего числа избирателей. Высокий показатель был достигнут несмотря на сложности, с которыми столкнулась избирательная кампания.

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