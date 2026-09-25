Памфилова: недействительными признали 1,36% бюллетеней

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 41 0

На одном из округов в Кировской области результаты региональных выборов признали недействительными.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Доля недействительных бюллетеней на выборах 2026 года составила 1,36%. Об этом председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, где рассматривались итоги голосования.

Всего недействительными признали более 36 тысяч бюллетеней. При этом показатель оказался ниже, чем на предыдущих парламентских выборах. Так, в 2021 году доля таких бюллетеней составляла 2,08%, а в 2016-м — 1,87%.

Отдельно Памфилова сообщила о ситуации с региональными выборами в Кировской области. Результаты голосования на одном из округов были признаны недействительными.

ЦИК также подвел итоги регистрации кандидатов. По федеральному округу изначально зарегистрировали 11 партийных списков, однако регистрацию одного из них впоследствии отменили по решению суда.

По одномандатным округам в Госдуму выдвинули 1723 кандидата. В регистрации отказали 16 претендентам, что составило 0,93% от общего числа выдвинутых кандидатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о давлении на членов избирательных комиссий во время единого дня голосования. По ее словам, в период выборов им поступали угрозы, рассылались провокационные сообщения, а также предпринимались попытки получить доступ к телефонам сотрудников комиссий.

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