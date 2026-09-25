«Ситуация прояснилась»: когда тело Сергея Соседова доставят из Якутии в Москву

Тело музыкального Сергея Соседова доставят из Якутии в Москву 28 сентября

Тело музыкального критика Сергея Соседова доставят из Якутии в Москву 28 сентября. Об этом сообщил организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов в беседе с aif.ru.

«Сегодня ситуация более-менее прояснилась. Тело будет отправлено в Москву в понедельник», — сказал он.

По его словам, сейчас согласовывается рейс, который должен совершить одну посадку в Новосибирске для дозаправки. Ожидается, что перелет займет около десяти часов.

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Он прибыл в Нерюнгри днем ранее, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Эта поездка стала для него первой в Якутию.

«Мы с ним обнялись. Я спросил: «Сереж, сильно устал в дороге?» Он сказал: «Ну так себе, но ты знаешь, сбылась моя мечта, что я попал в Якутию, поэтому усталость — это не главное», — ранее рассказал организатор конкурса.

По предварительной информации, в гостинице Соседов упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. После происшествия он потерял сознание, врачи госпитализировали его и пытались спасти, однако сделать это не удалось.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Сергеем Соседовым пройдет в Москве. Его похоронят на Перепечинском кладбище. Дата прощания пока неизвестна.

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