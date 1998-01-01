Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова с головой нырнула в снег по возвращению с теплых морей. На фотографии в соцсети Instagram звезда позирует полностью обнаженной.

Instagram @volochkova_art

— На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка? — обратилась она к подписчикам.

Однако вместо восторженных отзывов комментарии наполнили критические отзывы:

— Какая маленькая голова, как прыщ на мощном торсе, и огромные ножищи

— У нашей дуры ни ума, ни фигуры!

— Опять напилась и чудит.

Негативная реакция поклонников вывела балерину из себя. Она назвала их «никчемными отморозками» и прекратила общение.

Ранее Пятый канал рассказывал, зачем Волочкова завалила сеть своими голыми снимками.