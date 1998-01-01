Анастасия Волочкова вновь шокировала своих поклонников. На этот раз эпатажная балерина заявила, что переезжает жить на Мальдивы. Навсегда. В этом островном государстве артистка отдыхает уже который год подряд — ездит туда, как на дачу. И полюбила эти места всем сердцем. Серию своих знаменитых шпагатов Волочкова начала именно на Мальдивах.

Волочкова переезжает на Мальдивы. Это будет дорого и непросто 1/5 Instagram @volochkova_art 2/5 Instagram @volochkova_art 3/5 Instagram @volochkova_art 4/5 Instagram @volochkova_art 5/5 Instagram @volochkova_art Анастасия Волочкова на Мальдивах Анастасия Волочкова на Мальдивах Анастасия Волочкова на Мальдивах Анастасия Волочкова на Мальдивах Анастасия Волочкова на Мальдивах

Отель, на базе которого Анастасия хочет обустроить свой дом, расположен на мальдивском острове со сложно произносимым названием Ооколуфинолу. Однако русские уже успели его выучить, так как отдыхают здесь не первый год.

К услугам гостей шикарные просторные номера в светло-бежевых тонах, уборка в которых производится два раза в день. Есть открытый бассейн, веранда, зона барбекю и, конечно же, чудесный частный пляж с белоснежным песком. Есть ресторан, кухней в котором заведует итальянский шеф-повар.

Сутки пребывания здесь стоят в среднем 500 евро, то есть около 40 тысяч рублей. Получается, что Волочкова уже потратила почти полмиллиона только на проживание.

— Да, чудесная Анастасия живет в нашей вилле, которая находится на пляже. Виллы стоят от 500 до 1500 долларов, — рассказывает владелец и управляющий директор отеля «Cocoon Maldives» Алессандро Аззола в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Вполне возможно, у Волочковой будут особые условия. Ведь она собирается здесь жить постоянно.

— Будьте осторожны, друзья из России. Анастасия влюбилась в это место! Она может остаться здесь на один или даже два года. И тогда Россия потеряет такую потрясающую женщину! Конечно, мы сделаем для нее выгодное предложение, — добавляет управляющий директор отеля.

Мало того, балерина намерена построить тут русскую баню, в которой любит париться, и поставить возле дома ледяную купель.



На Мальдивах балерина отдыхает не одна, а со спутником, которого игриво называет «мой Маугли». Именно такую подпись оставила Волочкова, выложив фотографию с полуобнаженной грудью.

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Анастасия пыталась скрыть своего спутника и отредактировала фотографию в фотошопе, но силуэт мужчины рассмотреть можно. Поклонники гадают, может быть «Маугли» и «мужчина в синих носках» — это один и тот же человек? Или балерина уже успела разочароваться в недавнем поклоннике?

Дочка Волочковой Ариадна сейчас с бабушкой в Санкт-Петербурге. Волочкова говорит, что как только подыщет ей школу, заберет с собой на Мальдивы. Только надо помнить, что Мальдивы — это мусульманское государство. Русских школ там нет.

Кроме того, ближайшее учебное заведение находится в ста километрах от острова, где собирается жить Волочкова. Лететь туда на гидроплане примерно полчаса. Стоимость полета в один конец — 500 евро. Туда-обратно — тысяча. Анастасии выгоднее будет продать свой «Майбах» в Москве и купить гидроплан, чтобы самой возить дочь в школу.

Так что балерине предстоит решить довольно много вопросов. А пока Анастасия проводит время на острове очень весело. Она постоянно записывает игривые ролики, по которым становится понятно, что новогодние каникулы у артистки еще продолжаются.

Пока Анастасия размышляет о переезде на Мальдивы, по соседству поселилась Ольга Бузова. Певица прилетела на остров на время зимних каникул. Девушки уже сделали несколько совместных фото и отправились веселиться.